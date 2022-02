W.O.W.: GraceAnn Woolf & Ross Aguilar

Wedding of the Week:

GraceAnn Woolf & Ross Aguilar

September 5, 2020

Ceremony and reception: Home of the groom

Coordinator: Selby Thompson, Kean Events

Caterer: Heirloom Cuisine

Cake: Nannette Mayhall

Florist: Rickey Heroman’s Florist

Invitations: Paper N Things

Bridal gown: Allure Bridal, Bridal Boutique

Rings: Robert Roth Jewelers

Hair: Clinton Calvaruso, Salon du Sud

Makeup: Mari Turnpin, Salon du Sud

Videographer: Oak & Parish

Music: Alba Layana (violinist)

Honeymoon: Europe

Other vendors: Olinde’s Furniture